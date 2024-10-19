З полону повернувся нацгвардієць Сергій Шаульський

Виправлено об 11:00 20.10.2024 р.

З російського полону повернувся військовослужбовець 21-ї окремої бригади НГУ Сергій Шаульський родом із Кривого Рогу.

Захисник Маріуполя повернувся з полону 18 жовтня 2024 року разом з іншими 94 захисниками, повідомляє ZMINA.

Нагадаємо, 18 жовтня з російського полону повернулися 95 військових, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Серед них – 28-річний боєць "Азову" Владислав Андріанов, коханий поліціянтки з Маріуполя Мар'яни Чечелюк, який вижив після теракту в Оленівці.

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Примітка: У попередній версії новини ми писали, що з російського полону повернувся не Сергій, а Микита Шаульський – рідні цього бійця Нацгвардії загинули у ніч на 21 вересня 2024 року внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу.

Однак це – помилка. Нацгвардійці родом із одного міста, однак є лише однофамільцями. "УП. Життя" перепрошує за неточність!

Максим мріяв дочекатися брата з полону На Часі

12-річний брат Микити Шаульського Максим та його бабуся Валентина загинули у ніч на 21 вересня 2024 року внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу.

Максим брав активну участь в акціях на підтримку полонених українських військових. Він вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника.

Тато Максима і Микити – також військовослужбовець. У день трагедії він воював на Херсонському напрямку.