"Відчуття неможливо передати": з російського полону повернулися три цивільні українки

Під час чергового обміну з російського полону вдалося повернути трьох цивільних українок – Світлану Головань, Юлію Паніну та Березняцьку Марину.

Про це "УП. Життя" повідомила правозахисниця, очільниця громадської організації "Нумо, сестри!" Людмила Гусейнова.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, жінки родом з Донецької та Луганської областей. Одна з них – учителька початкової школи, яку росіяни схопили у 2019 році.

"Відчуття неможливо передати", – сказала звільнена з полону українка.

Серед інших з російської неволі додому повернулася Світлана Головань. Жінку родом з міста Новоазовськ на Донеччині заарештували у серпні 2019 року.

Українка мала двох маленьких дітей і заробляла на життя перевезеннями. Зокрема, жінка допомагала місцевим дістатися Маріуполя, де ті отримували пенсії чи інші документи.

"У серпні 2019 року "мгбшники" вирішили її заарештувати. Вони приїхали до неї додому, перевернули усе помешкання, забрали дитячий ноутбук, гроші, машину. Все це відбувалося на очах маленьких дітей.

Її молодшій доньці тоді було чотири роки. Дитина бігла за машиною, куди посадили маму, і кричала: "Поверніть мою маму, залиште її", – розповідала Людмила Гусейнова.

На момент затримання молодшій доньці Світлани було чотири роки, а старшій – 10. Протягом двох років окупанти забороняли жінці бачитися з рідними і наймати приватного адвоката.

Українці доводилося користуватися послугами державного юриста, який наполягав, щоб та визнала провину. Світлана відмовилася і залишилася взагалі без захисту.

За словами правозахисниці, протягом двох років мешканка Донеччини зазнавала катувань у тюрмі донецьких бойовиків "Ізоляція".

Згодом Світлану засудили до 10 років та шести місяців за ґратами та перевели до Сніжняської колонії на Донеччині.

"У нас мало говорять про колонію у Сніжному, але я розповім про те, що казали жінки, яких звільнили. Це примусова праця з 8 ранку до 20 вечора. Жінок там примушують сидіти у швейних майстернях і шити одяг для російських військових.

Вихідний один на тиждень [...] Вони також носять мішки з вугіллям вагою по 50 кілограмів", – розповідала Людмила Гусейнова.

Чоловік українки вивіз їхніх доньок у Маріуполь, однак у 2022 році родина знову опинилася під російською окупацією.

Наразі доньки Світлани живуть у Німеччині разом із татом. Досі рідні жінки не знали, де вона і в якому вона стані.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й обмін полонених між Росією та Україною. Внаслідок цього додому вдалося повернути 84 військових та цивільних українця – майже всі вони потребують медичної допомоги та реабілітації.