З окупації вивезли 11 дітей: серед них – донька захисниці "Азову", що повернулася з трирічного полону

З окупації вивезли дівчинку, мати та брат якої три роки були в полоні РФ

З російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернули 11 дітей. Серед них двоє сиріт та рідні військовослужбовців.

Про евакуацію дітей розповіли в організації Save Ukraine.

З тимчасово окупованих територій вивезли сироту Анатолія, який зазнав фізичного насильства з боку російських військових після того, як знайшов у лісі патрони. Хлопця викрали посеред уроку в школі, а в кабінеті директора надягли на голову мішок, зв’язали руки та повели "на підвал". За тиждень до свого 18-го дня народження хлопець отримав повістку в армію окупантів.

Також із ТОТ вдалося евакуювати Остапа, який три роки не бачив своїх рідних – батька, який служить в українському війську, та старшого брата, що провів у неволі РФ 1111 днів.

На підконтрольну територію повернули доньку захисниці "Азову". Її матір Маргарита та брат три роки провели в російському полоні. Тоді жінка разом зі своїм сином разом вийшли з "Азовсталі" і не знали про долю одне одного аж до звільнення у квітні 2025 року.

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"Під час обміну Маргарита випадково зустріла сина в автобусі. Та була в неї ще одна мрія – побачити молодшу донечку, яка ще крихіткою залишилася в окупації.

Сьогодні ця мрія стала реальністю: мама знову поруч зі своїми дітьми і досі не вірить, що це не сон", – розповіли в Save Ukraine.