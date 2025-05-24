Були розділені війною: з полону звільнили бійця, чию доньку в березні вивезли з окупації

У перший день великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" з російської неволі звільнили захисника, чию доньку лише два місяці тому вивезли з окупації.

Історію військового та його родини розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Український захисник потрапив у полон понад три роки тому – ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Тоді ж його доньку мати вивезла до Росії. Пізніше жінка з дитиною повернулися на тимчасово окуповану територію України.

З проханням домогтися повернення дівчинки Софії до Уповноваженого звернулася її бабуся, яка виховувала дівчинку від її народження.

"Весь цей час дитина жила в нестерпних умовах. Боротьба за повернення була важка і тривала ", – кажуть в омбудсмена.

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Жінці вдалося оформити опіку над 15-річною дівчинкою, а в березні 2025 року Софію вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

У перший день великого обміну полоненими з неволі повернувся і батько дівчини. Чоловікові вдалося вперше за довгий час почути голоси рідних – матері та доньки.

"Це одна з безлічі історій родин, що розірвані війною. Але саме такі моменти додають сил вірити й боротися далі.

Ми працюємо заради цього. Щоб кожна дитина, кожен дорослий могли повернутися у вільну Україну. І знову бути разом", – зауважив Дмитро Лубінець.

Раніше ми ділилися емоційними історіями військових, яких вдалося повернути з полону в перший день обмінів формату "1000 на 1000".