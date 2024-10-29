"Можуть забути про пережиті жахи": з окупації повернули ще шістьох дітей

В окупації українських дітей змушували відвідувати школи, в яких запровадили освітні програми РФ

Із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути шістьох дітей – двох дівчаток та четверо хлопчиків.

Усі вони віком від 8 до 16 років, повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Одна з дівчат, яку вдалося перевезти на більш безпечну територію, позбавлена батьківського піклування – її виховує опікунська родина.

Разом із дитиною на підконтрольну частину країни повернули її повнолітнього брата.

За словами Олександра Прокудіна, завдяки операції тепер діти "можуть забути про пережиті жахи".

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Він додає, що на окупованій частині Херсонщини дітей змушували відвідувати школи, в яких запровадили російську систему освіти.

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Загалом від початку року вдалося евакуювати з окупованої частини Херсонської області 224 дитини.

Раніше батьки дітей, яких повернули з окупації, розповідали, що росіяни примушували дітей навчатися в тамтешніх школах і брати участь у відзначенні свят держави-окупанта.

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що РФ викрадає українських дітей і заохочує своїх громадян "усиновлювати" їх.

Правозахисники виявили, що в період від другої половини 2021 року до червня 2024 року Білорусь вивезла щонайменше 2219 українських дітей.

На думку дослідників, незаконні дії вчиняють за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.