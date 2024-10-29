"Можуть забути про пережиті жахи": з окупації повернули ще шістьох дітей
Із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути шістьох дітей – двох дівчаток та четверо хлопчиків.
Усі вони віком від 8 до 16 років, повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Одна з дівчат, яку вдалося перевезти на більш безпечну територію, позбавлена батьківського піклування – її виховує опікунська родина.
Разом із дитиною на підконтрольну частину країни повернули її повнолітнього брата.
За словами Олександра Прокудіна, завдяки операції тепер діти "можуть забути про пережиті жахи".
Він додає, що на окупованій частині Херсонщини дітей змушували відвідувати школи, в яких запровадили російську систему освіти.
Загалом від початку року вдалося евакуювати з окупованої частини Херсонської області 224 дитини.
Раніше батьки дітей, яких повернули з окупації, розповідали, що росіяни примушували дітей навчатися в тамтешніх школах і брати участь у відзначенні свят держави-окупанта.
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На думку дослідників, незаконні дії вчиняють за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.