Подалі від пропаганди у школах та погроз репресіями: Україна повернула з ТОТ ще шістьох дітей

Шістьох дітей з родинами евакуювали з окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму

Шістьох дітей разом з родинами евакуювали з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та АР Крим на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, сім’ї на окупованих територіях стикалися з психологічним тиском, нестачею медичного обслуговування та ліків, а також примусовим отриманням російських паспортів для пересування.

Дітей змушували відвідувати школи і навчатися за російськими пропагандистськими програмами. Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилученням із сім'ї та репресіями проти батьків.

РЕКЛАМА:

Представники омбудсмена, місцеві органи влади та благодійні фонди надали евакуйованим родинам допомогу в оформленні документів, пошуку житла, працевлаштуванні та зарахуванні дітей до навчальних закладів на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, якщо дитина зникла, і її законний представник не знає її місця перебування, варто повідомити про цей факт Національній поліції за номером 102. Якщо ви переконані, що дитину депортували до РФ чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції, варто повідомити про це в Офіс Омбудсмана за телефонами: 0 800 50 17 20 або 044 299 74 08.

Раніше ми розповідали, що за перші майже десять місяців 2024 року з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули 217 дітей.