Прогулювали уроки, щоб уникнути російської мобілізації: ще шістьох дітей евакуювали з окупації

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще шістьох дітей.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

"Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що РФ усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю – через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців", – розповіла вона.

Серед них – 16-річний Віталій, який був змушений прогулювати уроки, щоб уникнути постановки на військовий облік, як це сталося з його однокласниками.

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Також з окупованих територій евакуювали 14-річного Артема, родину якого фактично тримали в заручниках. Йому не видавали документи для виїзду, а коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що потрібно рятуватися будь-яким способом. Хлопця вдалося вивезти, але його батько залишився в окупації.

Допомогу з евакуацією дітей здійснювала організація Save Ukraine та її партнери.

"Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини Росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов", – наголосила Зарівна.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованих Донецької, Запорізької та Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 15 дітей.