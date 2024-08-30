З тимчасово окупованої Херсонщини повернули чотири родини з дітьми, серед них – немовля

З тимчасово окупованих територій Херсонщини повернули чотири родини з дітьми

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію евакуювали ще чотири родини з дітьми.

Росіяни погрожували їм вилученням майна та позбавленням батьківських прав, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом в евакуйованих сім’ях шестеро дітей. Це два хлопчики й чотири дівчинки віком від 2 місяців до 16 років.

"Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації.

Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань", – розповів Прокудін.

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Поверненням займався Офіс Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Наразі родини вже у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно до України вдалося повернути вісьмох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Серед них – 16-річна дівчина родом з Івано-Франківської області. У 2021-му році вона переїхала до свого батька в Росію. Однак той трагічно загинув у ДТП.