В Україну повернули ще 8 дітей: вони були в окупації та на території РФ

До України повернули ще вісьмох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на благодійну організацію Save Ukraine.

Серед врятованих дітей – 16-річна дівчина родом з Івано-Франківської області. У 2021-му році вона переїхала до свого батька в Росію. Однак той трагічно загинув у ДТП.

"Попри спроби влади РФ переконати дівчину залишитися і прийняти опіку російських громадян, вона прагнула повернутися додому. На щастя, її успішно привезли до матері", – розповіли у міністерстві.

Вчора очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що з тимчасово окупованого лівобережжі Херсонщини вдалося повернути дві українські родини, які виховують трьох хлопчиків. Найстаршому – 17 років, наймолодшому – лише 10.

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Наразі вони у безпеці. На них чекає адаптація. У цьому їм допомагатимуть фахівці всіх відповідних служб.

Нагадаємо, нещодавно з окупованих Росією Запорізької та Херсонської областей виїхали українські родини з шістьма дітьми. За їхніми словами, на них чинили тиск, аби вони отримали російські документи, а дітей змушували навчатися в російських школах.