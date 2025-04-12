Суд перегляне справу кореянки, яка відсиділа за самозахист: вона відкусила ґвалтівнику частину язика

У Південній Кореї суд перегляне справу 78-річної жінки, яку в 1960-х покарали за травмування нападника. Кореянка відкусила частину язика чоловікові, який намагався її зґвалтуватися.

Через це жінці присудили 10 місяців за ґратами та два роки випробувального терміну.

Тепер 78-річної Чой Маль Джа домагається виправдання. Її історію розповіли в CNN.

Про яку справу йдеться?

Одного вечора в 1964 році незнайомий чоловік запитав у 18-річної Чой Маль Джі дорогу. Дівчина провела його на кілька метрів та дала подальші вказівки стосовно напрямку руху. А коли вона спробувала продовжити свій шлях і повернулася спиною до чоловіка, той повалив її на землю.

"Я почувалася дезорієнтованою, ніби мене вдарили молотком по голові", – розповідала Чой в інтерв'ю у 2020 році.

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На короткий час дівчина втратила свідомість, але згодом відчула, як чоловік намагався залізти на неї і засунув свій язик їй до рота. Кореянка вважає, що змогла втекти завдяки тому, що відкусила 1,5 сантиметра його язика.

Через понад два тижні нападник разом із друзями ввірвалися до будинку Чой і погрожували вбити батька дівчини через її спробу захиститися.

Нападник подав до суду на дівчину за тяжкі тілесні ушкодження. Тоді ж кореянка заявила в поліцію про спробу зґвалтування, незаконне проникнення та залякування.

У 1965 році Чой засудили за завдання тяжких тілесних ушкоджень до 10 місяців ув'язнення та двох років випробувального терміну.

Натомість із її кривдника зняли звинувачення в спробі сексуального насильства. Чоловік отримав лише шість місяців позбавлення волі та рік випробувального терміну.

"Не знадобилося багато часу і впливу багатьох людей, щоб постраждалу від сексуального насильства перетворили на злочинця", – писала пізніше жінка.

Як жінці вдалося домогтися перегляду справи?

Уперше про порушення прав жінок в Південній Кореї почали поговорили в 1983 році, коли відкрили Корейський жіночий консультативний центр. Однак навіть на той час у країні не було поняття на визначення домашнього насильства.

"Фізичне та сексуальне насильство щодо жінок було настільки поширеним явищем, що для визначення таких дій навіть не було слів. Це 1980-ті. Уявіть, через що Чой Маль Джа довелося пройти в 1960-ті", – сказала директорка центру Кім Су Чжон.

Глобальний рух проти сексуального насильства #MeToo торкнувся й Південної Кореї. Завдяки зверненню уваги до цієї проблеми там кількох впливових людей притягнули до відповідальності, а уряд впровадив суворіші покарання за злочини проти статевої свободи.

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Зміна ставлення спонукала Чой Мал Джа домогтися повторного розгляну справи.

Жінка розповіла, що в 1960-х прокурори та судді під час слідства цікавилися, чи вона не хоче вийти заміж за нападника, щоб закрити справу.

Кореянка стверджувала, що під час розслідування її тримали в наручниках і змушували пройти перевірку на підтвердження незайманості, результати якої пізніше оприлюднили.

У 2020 році жінка подала запит на повторний розгляд своєї справи, але суд відмовив їй у цьому. Через це Чой провела естафету однієї людини перед Верховним судом, аби той скасував відмову в перегляді справи. Протягом місяців 42 людини стояли перед установою, висловлюючи свій протест.

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Зрештою Верховний суд визнав, що заяви Чой про несправедливе поводження були "послідовними" та "вірогідними". В установі задовольнили її запит на повторний розгляд, який проведуть найближчими місяцями.

"Я вважаю, що жінки зможуть захищати себе від сексуального насильства та створити світ без нього лише тоді, коли суд перегляне ролі постраждалого та злочинця та визнає право на самооборону", – написала у своєму листі до Верховного суду 78-річна Чой.

Раніше в Індії правоохоронці затримали 58 чоловіків за звинуваченням у зґвалтуванні підлітки. Серед них опинилися однокласники дівчини, родичі та її сусіди від неповнолітніх до 40-річних чоловіків.