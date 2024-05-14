"Декорації для акваріума" віком 145 млн років: з України намагалися переслати молюски юрського періоду

З України до Канади намагалися переслати молюски юрського періоду

З України намагалися переслати за кордон молюски юрського періоду під виглядом декорацій для акваріума.

Їхній вік сягає 145-149 мільйонів років, повідомили в Державній митній службі.

52 рештки скам’янілих істот київські митники виявили під час огляду міжнародного відправлення, яке прямувало із Запоріжжя до Канади. Відправник задекларував їх як декорації для акваріума.

Митники відправили скам’янілості на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Фахівці встановили, що вони є полірованими молюсками (амонітами) різних родів, які існували ще за часів юрського періоду. Зокрема, йдеться про Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тощо.

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"Всі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендуються експертами для внесення до музейного фонду України", – зазначили митники.

Згідно із законодавством, вивезти культурні цінності за кордон можливо тільки за наявності свідоцтва від Міністерства культури та інформаційної політики України. Однак відправник його не надав.

Київська митниця склала протокол за статтею 473 Митного кодексу України й вилучила скам’янілості.

Нагадаємо, тернополянин намагався відправити за кордон три посилки, в яких були скам'янілості віком близько 443 мільйони років.