Житель Тернополя намагався відправити за кордон скам'янілості віком 400 млн років

Тернополянин намагався відправити за кордон три посилки, в яких були скам'янілості віком близько 443 мільйони років.

Палеонтологічні знахідки конфіскували, а на відправників склали адмінпротоколи, повідомляє Київська митниця.

У трьох міжнародних посилках митники виявили 10 древніх каменів із відбитками істот, які належать до палеонтологічних зразків.

Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя. Третя посилка прямувала з Києва до Іспанії, кажуть у відомстві.

За словами дослідників музею, усі палеонтологічні зразки походять з Поділля, басейну річки Дністер. Київська митниця За словами дослідників музею, усі палеонтологічні зразки походять з Поділля, басейну річки Дністер. Київська митниця За словами дослідників музею, усі палеонтологічні зразки походять з Поділля, басейну річки Дністер. Київська митниця За словами дослідників музею, усі палеонтологічні зразки походять з Поділля, басейну річки Дністер. Київська митниця

Знахідки конфіскували й передали на експертизу в Національний науково-природничий музей Національної академії наук України.

За словами дослідників, чотири скам’янілості, що були відправлені з Києва до Іспанії, – це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів. Їхня унікальність полягає в тому, що на відбитках є майже цілі панцирі.

Крім цього, одна з плиток містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів із кінцівками та зразки їхніх голів.

У посилці, яку відправляв тернополянин до Таїланду, були три скам’янілості, дві з яких – це молюски, що трапляються доволі рідко й мають наукове значення.

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Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона.

Водночас у посилці до США були ще три древні рештки, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб» із невизначеними фрагментами.

Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408-443 мільйони років. Походять вони із Поділля, басейну річки Дністер.

Зазначається, що митники склали на відправників протоколи про порушення митних правил (ст. 473 Митного кодексу). Усі палеонтологічні зразки вилучили.

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