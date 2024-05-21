За 50 років популяція мігруючої риби зменшилася на понад 80% – дослідження

За даними звіту, в Південній Америці та Карибському басейні зменшення популяції склало 91%,, у Європі – 75%,

Із 1970 року чисельність видів мігруючих прісноводних риб скоротилася більш ніж на 80%. Спад кількості особин мігруючої риби фіксують в усіх регіонах світу, найбільше – в Південній Америці та Карибському басейні.

Про це свідчать останні розрахунки Індексу живої планети – індикатора стану глобального біологічного різноманіття, пише The Guardian. У звіті дослідили тенденції популяцій 284 видів прісноводних риб.

Найбільше скорочення популяції зафіксувати в Південній Америці та Карибському басейні, де чисельність зменшилася на 91%. Трохи краща, але не менш критична ситуація в Європі, – там риби поменшало на 75%.

Інформація щодо різниці в популяціях Африки відсутня, оскільки дослідники не мали достатньо даних для того, щоб провести розрахунки.

"Катастрофічне зменшення популяції міграційної риби є оглушливим тривожним дзвінком для світу. Ми повинні діяти зараз, щоб врятувати ключові види та їхні річки.

Мігруючі риби займають центральне місце в культурах багатьох корінних народів, вони живлять мільйони людей по всьому світу та підтримують величезну мережу видів та екосистем", – сказав Герман Ваннінген, засновник World Fish Migration Foundation – однієї з організацій, які беруть участь у дослідженні.

Мігруючі прісноводні риби частково або повністю залежать від прісноводних систем: деякі види народжуються в морі та мігрують назад у прісну воду або навпаки.

Прісноводна риба входить до раціону мільйонів людей у всьому світі. Також чимало людей заробляють на рибному промислі.

Міграцію видів блокують перепони, які не дають річкам протікати вільно, зокрема, дамби та інші бар’єри.

Крім штучних перепон для міграції, на популяцію прісноводної риби негативно впливають забруднення міськими та промисловими стічними водами, а також стікання з доріг і сільського господарства.

На думку авторів звіту, зміна клімату також впливає на середовище існування видів, а також кількість прісної води.Також однією із загроз виживанню риби є стихійне рибальство.

Згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, чверть видів прісноводних риб перебуває під загрозою зникнення.

Раніше ми розповідали, що збільшення температури океану може спричинити втрату зору у восьминогів, що поставить від загрозу їх виживання.