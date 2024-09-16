За два дні у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

14 та 15 вересня у Києві зафіксували три температурні рекорди

14 та 15 вересня у Києві зафіксували три температурних рекорди. Загалом від початку місяця у столиці вже встановили шість рекордно високих показників.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 14 вересня мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня – вона не опустилася нижче +17,1°С. Це перевищило попередній рекорд на 0,6°С, встановлений у 2011 році.

Температура повітря 15 вересня також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до +19,4°С. Відтак був побитий попередній рекорд, який зареєстрували 1909 року – його перевищено на 1,9°С.

Середньодобова температура повітря також виявилася найвищою для цієї дати – +23,3°С. Це на 0,2°С більше за попередній рекордний показник того ж 1909-го, а за кліматичну норму – на 7,7°С.

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Нагадаємо, метеорологи зафіксували у Києві перший осінній температурний рекорд ще 3 вересня. Тоді максимальна середньодобова температура повітря досягла показника 24,5°С.