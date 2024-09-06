У найспекотнішому місці на Землі зафіксували новий температурний рекорд

Національний парк "Долина смерті" (Каліфорнія, США) "пережив" найспекотніше літо за всю історію спостережень. Дослідники зафіксували, що середня добова температура з червня по серпень 2024 року становила 40,3°C.

Попередні рекорди, які зареєстрували у 2018-му та 2021-му роках, були на 0,2°C нижчим. Про це йдеться в заяві Служби національних парків (National Park Service), повідомляє IFL Science.

"Чемпіоном" цьогорічного спекотного літа став липень, адже саме у цьому місяці виявили найвищу температуру – 54°C. Її зафіксували на метеостанції у Фернес-Крік, де в 1913 році науковці зареєстрували найвищу температуру в світі – 56,7°C.

І хоч другий місяць літа "не досягнув" цих висот, проте він став найспекотнішим в історії Долини смерті.

Дослідники зауважили, що впродовж липня спека була тривалою та постійною – вони нарахували лише 7 днів, коли температура не досягала щонайменше 48,9°C, і 9 днів поспіль вона трималася на позначці 51,7°C.

ВІДЕО ДНЯ

Екстремальні температури цього літа стали причиною людських смертей.

Раніше ми розповідали, як пережити екстремальну спеку, а також, як харчуватися, коли надворі спекотно.