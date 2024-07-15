Протягом трьох днів Київ встановив сім температурних рекордів: норма перевищена на понад 8℃

За останні три дні у Києві зафіксували нові температурні рекорди

Київ продовжує встановлювати нові температурні рекорди. Від початку липня їх зафіксували вже десять.

14 липня кліматична норма була перевищена на понад 8℃, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

12 липня у столиці зафіксували два температурних рекорди. Мінімальна температура не опустилася нижче за 22,8℃. Цей показник побив попередній рекорд, встановлений у 2021 році, на 0,8℃.

Середньодобова температура склала 28,7℃. Це найвищий показник з 1959 року – тоді стовпчик термометра піднявся до 27,3℃. Новий рекорд на 7,5℃ вищий за кліматичну норму.

13 липня Київ також встановив два температурних рекорди. Максимальна температура повітря сягнула 35,4℃. Це – на 1,3℃ вище попереднього рекордного показника, який зафіксували у 1936 році.

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Середньодобова температура повітря склала 29℃. Це на 0,7℃ перевищило рекордний 1951 рік, а кліматичну норму – на 8,3℃.

14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди.

Мінімальна температура повітря у Києві не опустилася нижче за 22,7℃. У рекордному 1951 році було на 1,6℃ прохолодніше.

Максимальна температура повітря досягла 35,9℃. Це – на 2,7℃ вище за попередній рекордний показник 1951 року.

Середньодобова температура повітря склала 29,2℃. Це перевищило показник 1951 року на 1,8℃, а кліматичну норму – на 8,2℃.

Всього з початку липня у Києві зафіксували вже десять температурних рекордів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що аномальна спека в Україні спричинена змінами клімату.