У Німеччині на танцювальному фестивалі росіянка вдарила українку та облила її водою

На танцювальному фестивалі у німецькому місті Дюссельдорф росіянка вдарила українку та облила її водою.

Про це повідомила подруга постраждалої Юлія Федорова, яка стала свідком інциденту.

За словами Юлії, російська танцівниця вдарила українку та накричала на неї, а також облила водою.

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Причиною істерики росіянки, ймовірно, стала футболка українки, напис на якій їй здався образливим. Росіянка обізвала дівчину з України "нацисткою" та звинуватила її у заклику вбивати росіян.

Учасники танцювального фестивалю у Дюссельдорфі

Юлія також повідомила, що організатори танцювального заходу навіть не намагалися розібратися у ситуації, а просто попросили українку та росіянку покинути фестиваль.

"Я вважаю це неправильним стосовно людини, яку образили без причини. Ця війна зруйнувала наші життя. Забрала багато хороших людей – моїх друзів і їхніх родичів. І я не дозволю жодній російській с-ці ображати українців. Ви можете і далі говорити, що танці та мистецтво поза політикою, але не варто недооцінювати ефект російської пропаганди", – каже Юлія.

На інцидент відреагували організатори фестивалю у Німеччині. Вони зазначили, що не знають, хто винний у конфлікті, і вважають, що розбиратися у цьому – справа поліції.

Водночас організатори заявили, що вони засуджують військову агресію РФ проти України, однак не збираються судити людей за національністю, а лише за конкретними діями.

Нагадаємо, у Німеччині українку з дитиною висадили з міжміської електрички.

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