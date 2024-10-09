Замаскувався під медбрата: британець спробував вбити партнера матері, видаючи отруту за вакцину

Британського лікаря Томаса Квана визнали винним у спробі вбивства партнера своєї матері. Чоловік замаскувався під медбрата і ввів жертві отруту, яку видав за вакцину проти коронавірусу.

Про це пише The Washington Post.

53-річний Томас Кван придумав хитромудру схему: він вдягнув перуку, штучну бороду та захисний одяг, після чого вирушив до будинку своєї жертви в Ньюкаслі.

Він підробив листи, які нібито повідомляли потерпілого, що той може отримати щеплення проти COVID-19 вдома. Після цього Кван приїхав до чоловіка на машині з підробленими номерами, вдягнув медичну маску і темні окуляри і поводився, як медбрат.

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Під час візиту зловмисник симулював медичний огляд: виміряв тиск та провів опитування. Потім він зробив "щеплення", ввівши в руку потерпілого невідому речовину. Коли чоловік почав скаржитися на біль, Кван заспокоїв його і швидко пішов.

Згодом у потерпілого почали утворюватися пухирі й опіки на місці ін'єкції, а токсин призвів до серйозних пошкоджень шкіри, через що чоловікові знадобилася пересадка шкіри. Як встановили прокурори, введена речовина спричинила некроз тканин.

Після того, як жертва звернулася до лікарні, медики виявили, що листи про вакцинацію були підроблені, і звернулися до поліції. Слідчі з’ясували, що Кван організував цей злочин, щоб позбавити партнера матері права на спадок. За заповітом, її будинок мали успадкувати діти, але лише після смерті партнера.

Під час обшуку помешкання Квана правоохоронці вилучили докладний посібник з токсикології та компʼютерні файли з описом смертельних отрут. Виявилося, що він ретельно готувався до злочину.

Кван визнав свою провину у спробі вбивства і чекає на вирок, який може варіюватися від кількох років ув’язнення до довічного терміну.

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