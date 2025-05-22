Пропагував службу в армії РФ серед дітей: в Україні заочно судили директора "Кримпатріотцентру"

В Україні заочно засудили директора "Кримпатріотцентру" – окупаційної установи, яка діє в Криму і пропагує службу в армії Росії серед дітей.

Фігуранту призначили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомила прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Засуджений – колишній військовий РФ. У 2022 році він очолив "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичному вихованню", а вже у 2023-му взяв участь у зйомках пропагандистського фільму, де закликав дітей вступати до російської армії.

У фільмі він вихваляв військову службу в армії РФ. Потім матеріал оприлюднили на проросійських медіаплатформах.

Чоловіка визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, а також у публічному виправданні збройної агресії Росії проти України з використанням медіа.

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У прокуратурі наголошують: такі структури, як "Кримпатріотцентр", перетворюють дітей на майбутню військову силу держави-окупанта.

"Кримпатріотцентр", як і інші мілітарні рухи Росії, є одним із засобів перетворення молодого покоління на майбутню військову силу держави-агресора. Дітям та підліткам, які живуть в окупації, намагаються прищепити почуття, що вбивати та вмирати заради країни-окупанта вважається "нормальним" і навіть "героїчним", – наголошує керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.

Справу розслідувала СБУ в АР Крим за підтримки контррозвідки у Києві та області.