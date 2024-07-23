Собаки можуть за запахом виявити стрес у господаря – дослідження

Собаки можуть відчувати емоційний стан своїх господарів через нюх, вважають вчені. Коли люди перебувають у стресі, їхній запах може негативно впливати на собак та викликати у них тривогу.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише Neuroscience News.

У дослідженні взяли участь 18 собак та їхні власники. Тварин навчили розрізняти два місця розташування мисок: одна з ласощами, інша – порожня. Після того, як собаки навчилися розпізнавати ці місця, вчені принесли іншу миску і поставили її в нове місце. Якщо собака швидко йшов до нової миски, це вважалося "оптимістичним" вибором, а якщо повільно – "песимістичним".

Під час експерименту власники собак перебували в різних емоційних станах: деякі вирішували складні математичні завдання (це провокувало стрес), інші слухали заспокійливу музику (це викликало розслаблення). Запахи поту від цих людей по-різному впливали на реакцію собак.

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Вчені виявили, що коли собаки відчували запах людей, які перебували в стані стресу, вони частіше робили "песимістичний" вибір, тобто повільніше йшли до нової миски. Цей ефект не спостерігався у тварин, які піддавалися запаху господарів у розслабленому стані.

Результати дослідження свідчать про те, що собаки здатні сприймати емоційний стан людей через нюх. Запах стресу, ймовірно, робить собак більш тривожними.

Дослідники також виявили, що собаки, які піддавалися впливу запаху стресу, краще навчались розрізняти ласощі та порожні миски, ніж ті, які не відчували запаху. Це може бути пов'язано з тим, що запах стресу підвищує пильність собак і стимулює їх до більш ретельного аналізу навколишнього середовища.

Вчені наголошують, що важливо контролювати власний емоційний стан під час взаємодії з собакою, щоб не створювати для неї додатковий стрес.

Раніше ми розповідали, що взаємодія із собаками може принести користь для емоційного здоров’я людини. Вона посилює мозкові хвилі, пов'язані з відпочинком і розслабленням.