Лісовий назвав умову, за якої зарплати вчителів можуть зрости до 24 тисяч грн

Лісовий розповів, коли зарплати вчителів зможуть зрости до 24 тисяч гр

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителя в Україні становить близько 12 тисяч гривень, тоді як, відповідно до Закону про освіту, вона мала б зрости до 24 тисяч гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю для BBC.

"Це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував вчитель", – зазначив Лісовий.

На питання про перспективи підвищення зарплат вчителів до обіцяних трьох прожиткових мінімумів (близько 24 тисяч гривень), Лісовий відповів, що це стане можливим лише за умови наявності додаткових 50-60 мільярдів гривень у бюджеті.

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"Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для того, щоб підняти заробітну плату усім вчителям на рік", – заявив він.

Лісовий звернув увагу на стан педагогів-дошкільників, яких він назвав "соціально маргіналізованими" через надзвичайно низьку зарплату в 6 тисяч гривень.

"Їм доплачують до мінімуму, розумієте? І це неприйнятно", – підкреслив міністр.

Міністр підтвердив, що в країні спостерігається значний дефіцит кадрів у сфері освіти, особливо серед вчителів інформатики, математики та англійської мови.

Нагадаємо, що наразі державний бюджет України повністю витрачається на фінансування військових потреб. Натомість медична, соціальна та освітні сфери забезпечуються за рахунок підтримки іноземних партнерів.

На сьогодні видатки державного бюджету на оплату праці педагогів становлять приблизно 103 мільярди на рік. За словами Лісового, наразі українська влада має кілька сценаріїв, за якими планують у майбутньому підвищувати заробітну плату вчителям.

Утім, Лісовий зазначав, що найближчим часом педагогам не варто очікувати на підвищення заробітної плати.



Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтервʼю "УП. Життя" розповів, якою, на його думку, має бути заробітна плата педагогів.