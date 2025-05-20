На Сумщині вирок отримав чоловік, який виготовляв зброю для захисту від росіян під час окупації

На Сумщині суд виніс вирок чоловікові, який під час російської окупації замінував дорогу для захисту від ворогів. Його виправдали за виготовлення зброї під час окупації, але засудили за її зберігання після звільнення територій.

Віталієві Куколю призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак перебування у в’язниці замінили одним роком іспитового терміну.

Про це інформує "Суспільне. Суми".

Віталій Куколь каже, що планує оскаржувати рішення. Він назвав справу проти себе "злочинною упередженістю" та заявив про готовність звертатися до Європейського суду з прав людини.

"Я чекав, що суд в нас таки став судом. Частково. Річ у тому, що я не зміг довести свою невинуватість. Свідки свідчили за мене, а прокурор перекрутив проти мене [...]

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Апеляцію обов'язково подаватиму. Я пройду всі інстанції, життя своє покладу на те, щоб і цю нечисть із Тростянця вигнати", – сказав чоловік.

Що відомо про Віталія Куколя та його справу?

У листопаді 2023 року "Суспільне. Суми" опублікувала репортаж про чоловіка, який виготовив вибухівку та замінував нею дорогу до Кам’янки від окупованого Тростянця.

Крім того, Віталій Куколь власноруч виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет і рушницю, а також допомагав виводити людей з окупації.

За словами чоловіка, він не використовував зброю, а планував віддати її до музею.

Згодом щодо нього відкрили кримінальне провадження за зберігання вибухових речовин, а також виготовлення боєприпасів та вогнепальної зброї.

На справу відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен заявив, що виготовляючи зброю для захисту, Віталій Куколь "сумлінно виконував свій обов’язок", передбачений статтею 17 Конституції.