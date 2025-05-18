В Україну з окупації повернули 15-річного хлопця: він мріяв возз’єднатися з батьком

Увесь цей час батько шукав спосіб, щоб повернути сина

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій 15-річного хлопця. Він вперше за три роки побачився з батьком.

Повернення відбулося завдяки залученню країни-посередника – Держави Катар, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як розповіли в ініціативі Bring Kids Back UA, після смерті матері на початку 2022 року хлопець залишився під опікою тітки, дідуся та бабусі, адже його батько перебував на підконтрольній Україні території.

Попри турботу рідних, підліток мріяв воз’єднатися з татом, але самостійно організувати повернення родина не могла. Увесь цей час батько підтримував із сином зв’язок, допомагав сім’ї покійної дружини й шукав спосіб, щоб повернути свою дитину.

Однак зробити це без зовнішньої підтримки було майже неможливо, тому чоловік звернувся до Офісу Омбудсмана. Спільними зусиллями фахівців і за посередництва Держави Катар вдалося прокласти безпечний маршрут евакуації.

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"Сьогодні хлопець знову поруч із татом після тривалої розлуки, непевності й життя в окупації. Продовжуємо боротися за те, щоб кожна українська дитина повернулася до своєї родини", – зазначають у Bring Kids Back UA.

Раніше Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій шістьох дітей. Серед них – брат і сестра з сім’ї, яка до цього безуспішно намагалася виїхати, а також дівчинка, яку росіяни погрожували забрати у матері.