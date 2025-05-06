На Київщині затримали 50-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

Чоловікові загрожує від десяти до 15 років ув'язнення

На Київщині затримали 50-річного чоловіка, який зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки.

До поліції із заявою звернулася матір дитини, повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що насильство над дитиною зловмисник вчинив на початку квітня в одному із сіл на Вишгородщині.

"Чоловік перебував з донькою своєї співмешканки в одній із кімнат будинку за місцем постійного проживання родини.

Скориставшись усамітненням, зловмисник використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дівчинку та всупереч її волі вчинив відносно неї дії сексуального характеру", – зазначають у поліції.

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Слідчі затримали чоловіка, йому вже обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років (частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вирок щодо 41-річного жителя Київщини, який ґвалтував свою 9-річну доньку. Суд призначив йому 12 років тюрми.