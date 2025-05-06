На Київщині затримали 50-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки
На Київщині затримали 50-річного чоловіка, який зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки.
До поліції із заявою звернулася матір дитини, повідомили у пресслужбі поліції Київщини.
Правоохоронці з’ясували, що насильство над дитиною зловмисник вчинив на початку квітня в одному із сіл на Вишгородщині.
"Чоловік перебував з донькою своєї співмешканки в одній із кімнат будинку за місцем постійного проживання родини.
Скориставшись усамітненням, зловмисник використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дівчинку та всупереч її волі вчинив відносно неї дії сексуального характеру", – зазначають у поліції.
Слідчі затримали чоловіка, йому вже обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років (частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вирок щодо 41-річного жителя Київщини, який ґвалтував свою 9-річну доньку. Суд призначив йому 12 років тюрми.