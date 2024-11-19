"Час тих, хто освячує терор, закінчився": Зеленський заявив, що влада не вестиме діалог з УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в додатках до Плану стійкості буде опрацьовано політику щодо церков та релігійних організацій.

Зокрема, влада планує продовжити співпрацю з релігійними спільнотами, за винятком Української православної церкви Московського патріархату.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час презентації Плану внутрішньої стійкості України у Верховній Раді 19 листопада.

Президент зауважив, що в Україні зберігається "світський характер" державних інституцій, однак влада має продовжувати розвивати партнерство між державою та церквою, релігійними спільнотами.

За його словами, одним із прикладів такої співпраці є Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яку створили в 1996 році.

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"У межах цього діалогу можемо визначати, які моделі більшої співпраці здатні зміцнити нашу державу та всіх наших людей, нашу духовну незалежність, нашу соціальну роботу в Українській державі.

Звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП, який виправдовував війну Росії проти України.

Останнє соціологічне опитування показало, що серед 70% українців, які вважають себе православними християнами, лише 6% зараховують себе до УПЦ МП.