У Києві судитимуть двох чоловіків за зґвалтування і пограбування 15-річної дівчини

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

У Києві судитимуть двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили двох кривдників неповнолітньої дівчини. Ними виявились двоє чоловіків віком 29 та 41 років.

Зловмисники біля недобудови на Печерську почали погрожувати дівчині, а тоді зґвалтували та відібрали у неї мобільний телефон Iphone 12. Згодом їх затримали.

"29-річний чоловік з 2011 року судами Луганської області був 5 разів засуджений за крадіжки. Його 41-річний спільник був засуджений на Донеччині за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень", – зауважили в прокуратурі.

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Ювенальні прокурори подали клопотання, щоб підозрювані перебували під вартою без права внесення застави.

До суду скерували обвинувачення у зґвалтуванні та грабежі, вчиненому повторно групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.