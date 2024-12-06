У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував та зґвалтував дівчину у підземному переході

У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував та зґвалтував дівчину

У Києві судитимуть 37-річного мешканця столиці, який напав на 23-річну дівчину, відібрав у неї гроші та зґвалтував.

Його раніше притягували до кримінальної відповідальності за подібні злочини, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Інцидент трапився цього року у вересні у Голосіївському районі Києва. У той день дівчина поверталася з роботи та спустилася в підземний перехід. Там на неї напав невідомий чоловік. Людей навколо не було.

Він приставив їй до шиї лезо канцелярського ножа та змусив віддати 4 тисячі гривень. Окрім того, він їй погрожував лезом ножа, а потім зґвалтував.

Потерпіла звернулася до поліції. Правоохоронці встановили особу кривдника – ним виявився 37-річний безробітний мешканець Києва. Його затримали за місцем проживання та повідомили про підозру.

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Чоловіка судитимуть за частиною 4 статті 187 та частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, на Харківщині засудили 59-річного чоловіка, який систематично ґвалтував падчерку та знущався з дружини. Він проведе за ґратами 14 років.