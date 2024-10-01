Врятувалася на замінованому полі: російського окупанта судитимуть за зґвалтування жінки на Харківщині

Окупанта судитимуть за порушення законів та звичаїв війни

В Україні заочно судитимуть військовослужбовця Збройних сил Росії, уродженця Киргизької Республіки за зґвалтування жінки під час окупації Харківської області на початку липня 2022 року.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановили, що росіянин брав участь у військовому вторгненні на територію України. У складі війська країни-агресорки, військовослужбовець окупував частину Харківської області на початку липня 2022 року.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі Офісу Генерального прокурора розповіли, що в одному з окупованих населених пунктів 20-річний російський військовослужбовець вимагав у місцевої мешканки, яку зустріч на узбіччі дороги, вступити з ним у статеві стосунки.

"Почувши відмову, обвинувачений наніс по голові та обличчю потерпілої удари прикладом автомата", – додали там.

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Унаслідок цього постраждала отримала перелом носових кісток. Згодом окупант, продовжуючи завдавати удари, силоміць затягнув жінку в лісосмугу поблизу дороги, де розірвав на ній одяг та зґвалтував.

Їй вдалося вирватися та сховатися в полі, яке було позначене табличками з написом "Міни". У той час озброєний росіянин вимагав від потерпілої повернутися, погрожуючи їй вбивством.

Зрештою окупант не став шукати жінку на замінованому полі і через певний час повернувся до колони російських військових.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця – його судитимуть за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 1 жовтня 2024 року правоохоронці зафіксували 321 випадки сексуального насилля пов’язаного з повномасштабним вторгненням.

Більшість постраждалих були жінками – 206, від насилля з боку окупантів також постраждали 115 чоловіків, з них неповнолітніми були 16.

За підрахунками Офісу Генпрокурора, найбільшу кількість фактів сексуального насильства встановили в Херсонській (99), Донецькій (77) та Київській (59) областях.

"Прокурорами зафіксовано злочини військових РФ, як зґвалтування і тортури, також гендерно обумовлене насилля щодо матерів, дружин, сестер військових ЗСУ – це все є ніщо іншим як патерни – зброя для знищення нації українців (геноцид)", – зауважили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, іншого російського військовослужбовця засудили до 12 років позбавлення волі за зґвалтування жительки окупованої Херсонщини.