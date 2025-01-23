ЄСПЛ: Жінку, яка припинила статеві стосунки з чоловіком, не можна вважати винною у розлученні

Жінка не винна у розлученні, якщо припинила статеві стосунки з чоловіком – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини став на бік 69-річної француженки, яку розлучили з чоловіком на підставі того, що вона припинила займатися з ним сексом.

У ЄСПЛ заявили, що у таких випадках жінка не повинна вважатися винною, пише The Guardian.

Француженка (з ініціалами HW) та її чоловік (JC) одружилися у 1984 році. Вони мали чотирьох дітей, зокрема доньку з інвалідністю, яка потребувала постійної присутності одного з батьків. Цю роль взяла на себе її матір.

Після народження першої дитини відносини між чоловіком і дружиною погіршилися. У 1992 році у жінки почалися проблеми зі здоров'ям.

У 2002-му чоловік почав фізично і словесно її ображати. У 2004 році жінка припинила з ним статеві стосунки, а в 2012-му – подала на розлучення.

РЕКЛАМА:

Суд у Франції визнав її винною у розлученні через те, що вона перестала займатися сексом зі своїм чоловіком. Жінка не заперечувала розлучення, якого домагалася так само, як і її чоловік, але скаржилася на його підстави.

Апеляційний суд у Версалі відхилив скарги жінки на цей висновок, а касаційний – спробу подати апеляцію.

У 2021 році француженка звернулася до ЄСПЛ. Тепер цей суд постановив, що французький суд порушив права жінки на повагу до її приватного і сімейного життя.

ЄСПЛ виніс рішення проти Франції й заявив, що жінку, яка відмовляється займатися сексом зі своїм чоловіком, суд не повинен вважати винною у разі розлучення.

Також там зазначили, що будь-яка концепція подружніх обов’язків повинна брати до уваги згоду як основу для сексуальних стосунків.

"Суд дійшов висновку, що саме існування такого подружнього обов'язку суперечить сексуальній свободі та праву на тілесну автономію. Чоловік скаржниці міг би подати заяву про розлучення, вказавши безповоротний розпад шлюбу як основну підставу, а не як альтернативну", – заявили у ЄСПЛ.

Нагадаємо, гей-пара виграла справу проти України у Європейському суді з прав людини. Там визнали, що держава порушила права їхні права на узаконення стосунків.