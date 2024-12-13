У Брюсселі заснували Коаліцію жінок-лідерок для підтримки миру та демократії

Жінки-лідерки заснували ініціативу для сталого розвитку та миру в Європі

У Європейському парламенті в Брюсселі заснували Коаліцію Women Leaders United – ініціативу, спрямовану на посилення голосу жінок-лідерок у вирішенні нагальних викликів сучасності та формуванні сталого розвитку.

Саміт Women Leaders United, під час якого оголосили про створення коаліції, зосередив увагу на викликах, що постали перед Європою через російсько-українську війну.

Учасники обговорили права людини, економічне відновлення, розвиток оборонної індустрії та освіти. Особливу увагу приділили внеску жінок у мирні переговори та впливу медіа на формування суспільної думки.

ФОТО: WOMEN LEADERS UNITED

"Війна стала випробуванням для істини, адже під час війни люди активно шукають правду. Порушення чи заборони часто виправдовуються вимогами воєнного часу та безпеки. Для українських журналістів виклик полягає в тому, щоб розуміти й пояснювати, чому така жорстока реальність загрожує людям і як це впливає на справедливість. Правда залишається правдою, поки хоча б одна людина готова її захищати, чути й відстоювати", – підкреслила головна редакторка видання "Українська Правда" Севгіль Мусаєва.

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Голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук наголосила, що російсько-українська війна – це не просто війна між двома державами, це війна між двома системами.

"Її ціннісний вимір добре видно з гендерної перспективи: жінки приєднуються до Збройних сил України, координують громадські ініціативи, приймають політичні рішення, документують воєнні злочини. Жінки стоять на передовій боротьби за свободу та демократію, адже хоробрість не має статі", – зазначила Матвійчук.

Саміт також ознаменував заснування глобальної Коаліції Women Leaders United – ініціативи, покликаної посилити голос жінок-лідерок у формуванні рішень, які сприятимуть сталому розвитку.

ФОТО: WOMEN LEADERS UNITED

"Цей саміт став фундаментом для конкретних дій та нових рішень, які сприятимуть відновленню та стабільності Європи", – зазначила президентка міжнародної спільноти Women Leaders for Ukraine Ірина Папуша.

Серед спікерів були Джузеппіна Піч’єрно (віцепрезидентка Європарламенту), Сарі Раутіо (членкиня Європейського комітету регіонів, Фінляндія), Лариса Марченко (партнерка EY), Катерина Михалко (виконавча директорка Технологічні Сили України) та інші впливові лідерки.

ФОТО: WOMEN LEADERS UNITED

Саміт організувала міжнародна спільнота Women Leaders for Ukraine за підтримки Офісу віцепрезидентки Європарламенту та Місії України при ЄС.

Раніше ми розповідали про лідерство українських жінок на війні та після перемоги України.