Століттями жінки Південної Кореї заради їжі пірнали в крижані води: вчені кажуть, це змінило їхню ДНК

Протягом тисячоліть жінки з південнокорейського острова Чеджу добували їжу, збираючи її в крижаній воді.

Науковці виявили, що "жінки моря" адаптувалися до екстремальної практики, що відобразилося в їхній ДНК.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Cell Reports, інформує Popular Science.

Покоління Хеньо, що перекладається як "жінки моря", здавна займалися підводним плаванням із затримкою дихання. Занурення в крижані води використовували як спосіб добути їжу – морських їжаків, молюсків та водорості.

Під час занурення під воду в ссавців спрацьовує рефлекс пірнання, який викликає низку фізіологічних реакцій. Так у людей сповільнюється частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск, що змінює роботу внутрішніх органів, та скорочуються кровоносні судини.

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Крім того, організм реагує скороченням селезінки, яка відповідає за зберігання та фільтрацію крові. Завдяки цьому організмом циркулює більше насиченої киснем крові.

Дослідники вивчили вплив підводного плавання на 30 традиційних пірнальниць, 30 місцевих із Чеджу та ще стількох же мешканок Сеула.

Також вчені проаналізували фізіологічні дані учасників під час імітованих занурень.

Це допомогло встановити, що "жінки моря" під час занурення мали значно нижчий артеріальний тиск, ніж мешканки Сеулу. Схожу навичку мала третина корінних жителів Чеджу.

Науковці виявили, що ця особливість відображалася в ДНК, як і зміни щодо кількості еритроцитів, сприйняття болю та чутливості до холоду.

Вчені вважають, що у традиційних дайверів з Індонезії, Малайзії та Філіппін традиція плавання змінила їхню селезінку. Однак південнокорейці не мали таких особливостей, але тривале занурення вплинуло на артеріальний тиск, що стало неочікуваним для науковців.

Дослідники вважають, що зміни в ДНК є наслідком еволюційних змін.

"Дайвінг справді небезпечний. Навіть найдосвідченіші плавці можуть втратити свідомість під водою, застрягти або не впоратися із силою течії. Цілком логічно, що з часом люди, які займаються цим, отримують здатність мінімізувати ці загрози", – розповіла старша авторка дослідження та еволюційна генетикиня з Університету Юти (США) Мелісса Ілардо.

Науковці припускають, що здатність регулювати артеріальний тиск у "жінок моря" пов’язана зі спробою захистити вагітних та їхніх майбутніх дітей. Це пояснюють тим, що в цей період жінка та плід особливо вразливі до порушень тиску крові.

"Якщо ви дайвер і маєте гіпертонію, то, ймовірно, у вас буде менше дітей. Можливо, одна замість трьох", – каже провідна авторка дослідження Діана Агілар-Гомес.

За словами співавторки дослідження Мелісси Ілардо, такі занурення під час вагітності могло сформувати генетику цілого острова.

Нагадаємо, науковці виявили, що деякі ділянки людської ДНК можуть змінюватися значно швидше, ніж вважали раніше.