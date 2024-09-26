Чотири країни подадуть позов до Міжнародного суду ООН на талібів через дискримінацію жінок

Канада, Австралія, Німеччина та Нідерланди планують подати позов до Міжнародного суду ООН проти талібів через гендерну дискримінацію.

Це перший такий випадок в історії, повідомляє The Guardian.

Про своє рішення країни оголосили на Генеральній Асамблеї ООН.

Справу порушать згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка набула чинності у 1981 році. Афганістан ратифікував її у 2003 році.

Очікується, що країна матиме шість місяців для надання відповіді, перш ніж Міжнародний суд ООН проведе слухання і, ймовірно, запропонує тимчасові заходи.

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Прихильники цього кроку вважають, що навіть якщо Талібан відмовиться визнати повноваження суду, його рішення стримуватиме інші держави, які прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з "Талібаном".

Однак є занепокоєння через те, що ООН вже проводила переговори з талібами, під час яких питання про права жінок виключили з порядку денного. Це зробили, щоб переконати представників "Талібану" відвідати захід.

Ініціативу подати на талібів до суду підтримали чотири міністри закордонних справ: Пенні Вонг з Австралії, Анналена Бербок з Німеччини, Мелані Жолі з Канади та Каспар Вельдкамп з Нідерландів.

Країни, які планують брати участь у судовому процесі, заявляють, що готові до "добросовісних переговорів" з талібами, щоб покласти край гендерній дискримінації. Але якщо ті виявляться безрезультатними, вони звернуться до Міжнародного суду ООН.

Цього тижня акторка Меріл Стріп разом з афганськими активістками та правозахисницями закликали ООН вжити заходів для захисту і відновлення прав жінок в Афганістані

"Кішка має більше свободи, ніж жінка. Кішка може сісти на ґанок і відчути сонце на своїй мордочці. Вона може погнатися за білкою в парк.

Білка має більше прав, ніж дівчина в Афганістані сьогодні, тому що громадські парки закриті для жінок і дівчат талібами. Пташка може співати в Кабулі, а дівчинка – ні", – наголосила акторка.

Нагадаємо, таліби афганкам заборонили навчатися в університетах, займатися спортом, відвідувати парки розваг. Також у країні не можна показувати серіали та фільми з жінками та закриті всі салони краси.

Крім того, таліби заборонили афганським жінкам працювати в установах ООН.

Жінок, які стали жертвами насилля, в Афганістані відправляють до в’язниці.

Нещодавно таліби ухвалили закон, який зобов’язує афганок повністю закривати своє тіло й обличчя. Крім того, відтепер їм не можна навіть розмовляти на вулиці.