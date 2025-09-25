Жінки, які нехтують обстеженнями, мають на 40% вищий ризик померти від раку молочної залози – вчені

Чому перший скринінг молочних залоз важливий

Жінки, які пропустили перший скринінг на рак молочної залози, мають на 40% вищий ризик померти від цієї хвороби.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Британському медичному журналі, пише The Guardian.

Експерти Каролінського інституту проаналізували дані приблизно півмільйона жінок у Швеції – усі вони отримали запрошення на мамографію між 1991 і 2020 роками (у віці 50 або 40 років) та перебували під наглядом протягом 25 років.

Дослідники виявили, що майже кожна третя жінка (32%) не прийшла на перший скринінг на рак молочної залози. Такі пацієнти також не відвідували інші обстеження, через що дізнавались про хворобу на пізніх стадіях.

Вчені пов'язують відсутність першого скринінгу зі значно вищим ризиком смерті від раку молочної залози. Так, серед учасниць, які пройшли це обстеження, смертність складала 7 випадків на 1000 жінок. Одночас серед тих, хто знехтував першим скринінгом, цей показник сягав 9,9 випадка.

У тих жінок, які не брали участі в першому скринінгу, ризик смертності від раку молочної залози був на 40% вищий.

Команда експертів зазначила, що вищий ризик смерті серед тих, хто не звертався до лікарів, свідчить не про збільшення захворюваності, а про пізнє виявлення недуги. Тобто простий прийом у лікаря може зменшити ризик діагностування раку на пізній стадії.

"Ранній скринінг молочних залоз може дати цінну можливість виявити групи високого ризику за десятиліття до виникнення несприятливих наслідків", – зазначили дослідники.

Усі жінки повинні пройти скринінг на рак молочної залози до 53 років. Водночас у більшості жінок під час першого огляду найчастіше не виявляють рак.