Жіноче лідерство в епоху викликів: про що говоритимуть на Українському Жіночому Конгресі в Черкасах

28 березня у Черкасах відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес.

Захід спрямований на обговорення ролі жінок у суспільстві, зокрема в умовах війни, їхнього лідерства, економічної незалежності та соціальної підтримки.

Про це повідомили організатори Конгресу.

Програма заходу включатиме чотири тематичні платформи:

лідерство жінок у місцевому самоврядуванні та підприємництві;

фінансова грамотність і можливості економічного розвитку;

підтримка вразливих груп жінок у сільській місцевості;

посилення національної ідентичності та соціальної згуртованості.

Черкаси обрали для проведення заходу через те, що місто відіграло вагому роль у прийнятті внутрішньо переміщених осіб, серед яких значна частина – жінки, що адаптуються до нових умов життя і роботи.

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"Регіональний вимір діяльності – дуже важливий для нас. Жінки відіграють особливу роль під час війни. Вони взяли на себе нові функції – для когось це зміна професії чи місця проживання, для когось – волонтерство, догляд за пораненим чоловіком, управління бізнесом. Відтак нам необхідно говорити про роль жінки не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному", – йдеться у повідомленні на сайті УЖК.

Учасниками заходу будуть представниці громад, місцеві депутатки, підприємиці, фермерки, активістки громадських організацій. Також очікується участь співзасновниць УЖК Олени Кондратюк, Марії Іонової та Світлани Войцеховської, народних депутаток, представників міністерств, а також послів європейських країн і країн G7.

Конгрес проходитиме в офлайн і онлайн форматах. Реєстрація для участі відкрита з 15 березня.