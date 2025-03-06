Жінки досі виконують у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки: звіт ООН про рівноправ'я
У 2024 році майже чверть урядів світу зафіксували відкат у забезпеченні рівних прав для жінок.
Кожні 10 хвилин одна жінка або дівчина гине від рук партнера чи члена родини, а випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами (СНПК), зросли на 50% з 2022 року.
Про це йдеться у новому звіті агентства ООН з питань прав жінок та гендерної рівності (UN Women).
За даними агентства, лише 87 країн за всю історію мали жінку на посаді глави держави. Жінки мають 64% юридичних прав чоловіків, та їхня частка серед законодавців становить лише 25%.
Жінки роблять у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, порівняно з чоловіками, і 59,5 мільйона дівчат-підлітків у світі позбавлені фундаментального права на освіту.
Також в ООН кажуть, що цифрові технології допомагають поширювати шкідливі стереотипи та обмежують можливості жінок.
Водночас у звіті відзначили певний прогрес: за 30 років у світі материнська смертність знизилася на третину, а представництво жінок у парламентах зросло вдвічі.
Також у період з 2003 по 2023 рік частка жінок, які вийшли заміж у дитячому віці, зменшилася з 24% до 19%.
"Права жінок і дівчат стикаються з загрозами, які безпрецедентно зростають в усьому світі, – від підвищення рівня дискримінації до послаблення правового захисту і зменшення фінансування програм та інституцій, які підтримують і захищають жінок", – кажуть в ООН.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що замість утвердження рівноправ’я у світі відбувається поширення мізогінії. Серед ключових загроз – гендерна дискримінація, зменшення фінансування програм підтримки жінок, обмеження їхніх можливостей у цифровій сфері.
Звіт опублікували до 30-річчя Пекінської декларації, яку в 1995 році ухвалили 189 країн, зокрема Україна. Документ став основним міжнародним зобов’язанням щодо досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.
Для прискорення змін у 2025 році ООН анонсувала новий план Beijing+30, який передбачає шість ключових напрямків:
- забезпечення рівного доступу до цифрових технологій;
- подолання бідності серед жінок;
- ліквідація насильства;
- розширення ролі жінок у політиці;
- підтримка миротворчих ініціатив;
- кліматична справедливість.
"Жінки та дівчата вимагають змін – і вони заслуговують на це", – підкреслила виконавча директорка UN Women Сіма Бахус.
Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що у 2023 році 85 тисяч жінок і дівчат були вбиті своїми чоловіками або родичами. Також генсек ООН заявляв, що для досягнення гендерної рівності знадобиться ще 300 років.