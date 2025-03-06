Жінки досі виконують у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки: звіт ООН про рівноправ'я

У 2024 році майже чверть урядів світу зафіксували відкат у забезпеченні рівних прав для жінок.

Кожні 10 хвилин одна жінка або дівчина гине від рук партнера чи члена родини, а випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами (СНПК), зросли на 50% з 2022 року.

Про це йдеться у новому звіті агентства ООН з питань прав жінок та гендерної рівності (UN Women).

За даними агентства, лише 87 країн за всю історію мали жінку на посаді глави держави. Жінки мають 64% юридичних прав чоловіків, та їхня частка серед законодавців становить лише 25%.

Жінки роблять у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, порівняно з чоловіками, і 59,5 мільйона дівчат-підлітків у світі позбавлені фундаментального права на освіту.

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Також в ООН кажуть, що цифрові технології допомагають поширювати шкідливі стереотипи та обмежують можливості жінок.

Водночас у звіті відзначили певний прогрес: за 30 років у світі материнська смертність знизилася на третину, а представництво жінок у парламентах зросло вдвічі.

Також у період з 2003 по 2023 рік частка жінок, які вийшли заміж у дитячому віці, зменшилася з 24% до 19%.

"Права жінок і дівчат стикаються з загрозами, які безпрецедентно зростають в усьому світі, – від підвищення рівня дискримінації до послаблення правового захисту і зменшення фінансування програм та інституцій, які підтримують і захищають жінок", – кажуть в ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що замість утвердження рівноправ’я у світі відбувається поширення мізогінії. Серед ключових загроз – гендерна дискримінація, зменшення фінансування програм підтримки жінок, обмеження їхніх можливостей у цифровій сфері.

Звіт опублікували до 30-річчя Пекінської декларації, яку в 1995 році ухвалили 189 країн, зокрема Україна. Документ став основним міжнародним зобов’язанням щодо досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Для прискорення змін у 2025 році ООН анонсувала новий план Beijing+30, який передбачає шість ключових напрямків:

забезпечення рівного доступу до цифрових технологій;

подолання бідності серед жінок;

ліквідація насильства;

розширення ролі жінок у політиці;

підтримка миротворчих ініціатив;

кліматична справедливість.

"Жінки та дівчата вимагають змін – і вони заслуговують на це", – підкреслила виконавча директорка UN Women Сіма Бахус.

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Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що у 2023 році 85 тисяч жінок і дівчат були вбиті своїми чоловіками або родичами. Також генсек ООН заявляв, що для досягнення гендерної рівності знадобиться ще 300 років.

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