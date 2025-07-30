Жінок-медиків зможуть брати на військовий облік без особистої присутності – рішення Кабміну

В Україні жінкам з медичною та фармацевтичною освітою дозволили ставати на військовий облік без особистої присутності – процес стане автоматичним.

Відповідні зміни до нормативно-правових актів ухвалив Кабінет міністрів 30 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також під час засідання уточнили механізм, за яким заклади освіти і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть здійснювати військовий облік жінок-медиків.

Крім того, уряд удосконалив порядок внесення інформації до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Раніше у Верховній Раді підтримали законопроєкт про взяття на військовий облік жінок, які добровільно пройшли базову військову підготовку.

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