Зґвалтував і намагався вбити: у Черкасах 21-річного чоловіка затримали за напад на жінку
У Черкасах 21-річний чоловік напав на перехожу жінку, зґвалтував її, а тоді завдав їй численних ударів ножем і втік.
Жінка змогла вижити: після нападу вона дісталась додому, а її рідні викликали "швидку", повідомили у пресслужбі прокуратури та поліції Черкащини.
Як встановило слідство, 21-річний чоловік напав на перехожу вночі 22 травня, неподалік одного з закладів освіти у Черкасах.
"Чоловік зґвалтував 37-річну місцеву жительку, після чого наніс останній численні удари ножем в шию та зник з місця злочину.
Пораненій вдалося дістатися домівки, де рідні викликали швидку медичну допомогу", – розповіли у прокуратурі.
Постраждалу терміново доправили до лікарні. Медикам вдалося врятувати її життя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
Тим часом поліція розпочала шукати нападника. Його знайшли і затримали оперативники кримінальної поліції.
"Затриманому повідомили про підозру. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – зазначили правоохоронці.
Чоловікові інкримінують порушення двох статей Кримінального кодексу України: зґвалтування (ч. 1 ст. 152) та замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 10 ч. 2 ст.115).
Підозрюваному загрожує 15 років тюрми.
Нагадаємо, нещодавно Київщині затримали 34-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Він напоїв підлітку, а тоді повів до себе додому.