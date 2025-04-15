Вистрілив у голову, тримаючи на повідку: на Рівненщині поліція розшукала чоловіка, який вбив собаку

Днями в одному з Telegram-каналів Рівненщині опублікували відео, на якому видно, як чоловік стріляє собаці в голову.

Поліція знайшла зловмисника і з’ясувала, що подія трапилася ще в 2021 року, а підозрюваний наразі перебуває у слідчому ізоляторі через підозру в замаху на вбивство людини.

Як повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, відео, на якому чоловік стріляє у голову собаці, тримаючи її на повідку, правоохоронці виявили в одному з рівненських Telegram-каналів 14 квітня.

На відео чутно, як після пострілу чоловік каже: "Ну шо ти, братан? Щось сталось погане? Чого ти так дивишся?"

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 42-річний житель Рівненського району, який наразі перебуває у СІЗО за підозрою у викраденні людини організованою групою та замаху на вбивство.

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Також правоохоронці встановили, що собаку він вбив ще у 2021 році. Чому відео з записом злочину опублікували за понад три роки після цього – невідомо.

"За фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості, слідчі Нацполіції додатково внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 300 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, поліцейські готують зловмиснику підозру за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли рішення Дніпровського суду у справі про вбивство собаки у Києві: 31-річному чоловікові, який жорстоко побив тварину, а тоді скинув її зі сходів, присудили сім років та шість місяців тюрми.