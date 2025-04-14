На Одещині пʼяний чоловік застрелив собаку нібито за поїдання курей: йому загрожує тюрма
На Одещині 25-річний чоловік застрелив собаку сусідів, бо пес нібито їв їхніх курей.
Поліціянти повідомили зловмиснику про підозру у жорстокому поводженні з твариною.
Йому загрожує до 3 років увʼязнення, повідомляє поліція Одеської області.
Інцидент стався в лютому в одному з сіл Березівської громади. Поліцію викликала місцева жителька, яка почула скавуління у дворі сусідів і побачила тіло їхнього пса.
За попередніми даними, чоловік приїхав у гості до знайомих, де разом з ними вживав алкоголь. Під час розмови почув, що домашній собака господарів нібито їсть курей.
Після цього гість дістав із машини пневматичну гвинтівку й вистрілив у тварину, поціливши в око. Собака загинув.
Судово-ветеринарна експертиза встановила, що причиною смерті став набряк головного мозку, спричинений кульовим пораненням.
Поліція оперативно встановила місцеперебування підозрюваного й вилучила зброю – пневматичну пружинно-поршневу однозарядну гвинтівку калібру 4,5 мм.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі).
Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Слідство під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури триває.
Нагадаємо, схожий злочин стався на Львівщині, де літній чоловік застрелив собаку через своїх курей.
Раніше поліціянти Запоріжжя викрили підлітків, які вбили собаку заради фото.