На Одещині пʼяний чоловік застрелив собаку нібито за поїдання курей: йому загрожує тюрма

На Одещині 25-річний чоловік застрелив собаку сусідів, бо пес нібито їв їхніх курей.

Поліціянти повідомили зловмиснику про підозру у жорстокому поводженні з твариною.

Йому загрожує до 3 років увʼязнення, повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався в лютому в одному з сіл Березівської громади. Поліцію викликала місцева жителька, яка почула скавуління у дворі сусідів і побачила тіло їхнього пса.

За попередніми даними, чоловік приїхав у гості до знайомих, де разом з ними вживав алкоголь. Під час розмови почув, що домашній собака господарів нібито їсть курей.

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Після цього гість дістав із машини пневматичну гвинтівку й вистрілив у тварину, поціливши в око. Собака загинув.

Судово-ветеринарна експертиза встановила, що причиною смерті став набряк головного мозку, спричинений кульовим пораненням.

Поліція оперативно встановила місцеперебування підозрюваного й вилучила зброю – пневматичну пружинно-поршневу однозарядну гвинтівку калібру 4,5 мм.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі).

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідство під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури триває.

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Нагадаємо, схожий злочин стався на Львівщині, де літній чоловік застрелив собаку через своїх курей.

Раніше поліціянти Запоріжжя викрили підлітків, які вбили собаку заради фото.