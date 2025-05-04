На Закарпатті затримали чоловіка, який у присутності дітей жорстоко вбив сусідського собаку

У селі Березово, що на Закарпатті, чоловік у присутності двох неповнолітніх дітей убив сусідського собаку.

Відео з жорстоким поводженням із твариною опублікували в мережі.

Про це розповіли в поліції Закарпаття.

Ймовірно, йдеться про ролик, на якому собака застряг у саморобній пастці, розташованій на приватній ділянці.

Під сміх дітей, які знімають відео, чоловік узяв металевий кілок і завдав ним кількох ударів по голові беззахисної тварини. Фігурант зупинився лише коли собака припинив рухатися.

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"Йому продірявили голову", – чути, як сміються за кадром.

Правоохоронці з’ясували, що смертельних ушкоджень тварині завдав 43-річний місцевий житель. Чоловік кривдив сусідського собаку у присутності своїх двох неповнолітніх племінників.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Раніше в Києві викрили 30-річного чоловіка, який в присутності своєї малолітньої дитини знущався з собаки.