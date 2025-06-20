Опендатабот: У 2025 році кількість справ про жорстокість щодо тварин зросла майже в 4 рази

У 2025 році зросла кількість справ про жорсткість до тварин

Протягом перших п’яти місяців 2025 року кількість справ щодо жорстокого поводження із тваринами зросла у 3,7 раза.

Рекордним став квітень, повідомляє "Опендатабот".

У січні-травні 2025 року відкрили 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження із тваринами.

Торік таких справ було лише 105. А попередній рекорд належав 2020-му – 220.

"Зростання кількості кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами – це не про збільшення насильства, а про зменшення мовчання.

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Завдяки просвітницькій роботі, доступним юридичним інструментам і підтримці громадських організацій, люди стали більше повідомляти про порушення і діяти згідно із законом", – пояснила юристка-аналітикиня організації UAnimals Анастасія Гевчук.

Різкий сплеск цьогоріч стався навесні – лише у квітні відкрили більше справ, ніж за весь 2024-й. Йдеться про 213 нових проваджень – вдесятеро більше, ніж зазвичай.

Крім того, справи про жорстокість до тварин стали ефективніше розслідуватись. У попередні роки підозру вручали лише у 20% випадків, цьогоріч її отримали вже 80% порушників.

Однак до суду у 2025 році поки дійшли лише 4% справ. У попередні роки таких було 13-15%.

Цьогоріч суди вже винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами. Наприклад, на Львівщині чоловік отримав 5 років ув’язнення за те, що до смерті забив собаку битою. Водночас є й випадки, коли порушників карали штрафами та умовними термінами.

Нагадаємо, на Одещині 20-річного чоловіка засудили за вбивство сусідського собаки. Кривдник тварини примирився з власницею тварини, тому відбувся обмеженням волі з іспитовим строком.