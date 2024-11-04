Била кропивою та пхала в рот палицю: на Тернопільщині жінка катувала онука, бо той не вивчив молитву

На Тернопільщині засудили жінку, яка катувала свого онука

Кременецький район суд засудив жительку Тернопільщини за катування малолітнього онука.

Хлопчик нібито був неслухняний та не зміг вивчити напам’ять молитву.

Про це йдеться у вироку суду, який міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, подія трапилася 18 вересня 2022 року. У той день жінка "наказала" своєму онукові вивчити напам’ять молитву. Однак той не зміг цього зробити. За це бабуся почала бити хлопчика.

Правоохоронці встановили, що жінка взяла жмут кропиви та нанесла дитині численні побої в ділянці грудної клітки, спини та обличчя. У подальшому вона взяла дерев’яну палицю, силоміць розтиснула щелепу внука та запхала її до рота. Протягом кількох хвилин вона душила дитину.

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Жінка зізналася у вчиненні злочину та сказала, що жалкує про це. На судовому засіданні вона розповіла, що у той день хлопчик був неслухняним, тому вона так вчинила. Такий інцидент трапився лише раз.

"У судових дебатах та під час проголошення останнього слова обвинувачена просила суд суворо не карати та запевняла, що в подальшому подібного не вчинятиме, оскільки все усвідомила", – зазначається у вироку.

Суд врахував визнання провини, а також те, що жінка мала проблеми зі здоров’ям. Через це її звільнили від ув’язнення та присудили покарання із випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Крім того, вона мала пройти тримісячну програму для кривдників і заплатити понад 18 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

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