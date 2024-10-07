Вихователька била і називала "скотинякою": відео насильства над дітьми у спецзакладі на Львівщині

"Українська правда. Життя" отримала у розпорядження відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Відео надало джерело. Останньому запис передали діти.

На кадрах видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом, а коли остання опиняється на канапі – продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.

Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.

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Скандал навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми, позбавленими батьківського піклування, набув розголосу наприкінці вересня. Тоді моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів засвідчив, що діти-вихованці НРЦ регулярно потерпають від насилля – фізичного, сексуального та психологічного.

Представниця омбудсмена Ірина Суслова 3 жовтня заявила, що відповідний звіт є непублічним документом і містить чутливу інформацію щодо дітей, тому оприлюднювати його не будуть, аби не зашкодити неповнолітнім.

За словами Дмитра Лубінця, під час візиту діти та випускники інтернату заявили, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував їх, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від виконання обов’язків, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, однак уповноважені особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв’язками".

Пізніше у поліції Львівщини стверджували, що жодних звернень за вказаний період нібито не отримували, відкинувши звинувачення у бездіяльності.

Там заявили, що останнє звернення щодо закладу отримали у 2023 році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру.

Тоді перевірка поліції спільно з департаментом освіти і науки Львівської ОДА начебто не підтвердила звинувачення – їм "не вдалося виявили факти порушення", які описували в заяві.

Наразі ж поліція розпочала кримінальне провадження, зокрема за статтею про сексуальне насильство – ч. 3 ст. 153 КК України.

Як стверджує джерело, наразі співробітники місцевого департаменту освіти нібито збирають гроші на адвоката для директора реабілітаційного центру.