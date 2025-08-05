На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою малолітню пасербицю

Суд визнав чоловіка винним у згвалтуванні та сексуальному насильстві

На Житомирщині судили 45-річного чоловіка, який зґвалтував свою малолітню пасербицю.

Йому присудили 15 років тюрми, повідомила пресслужба прокуратури Житомирщини.

Як встановило слідство, 45-річний чоловік вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.

"Про подію дівчинка розповіла своїм однокласникам, які повідомили класного керівника. Після спілкування з шкільним психологом керівництво школи викликало правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

Малинський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні пасербиці та у сексуальному насильстві щодо неї (частина 6 статті 152 та частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України.

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Йому призначили 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи – так званого "реєстру педофілів".

Нагадаємо, раніше у Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку, заманивши її у під’їзд. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.