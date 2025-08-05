На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою малолітню пасербицю
На Житомирщині судили 45-річного чоловіка, який зґвалтував свою малолітню пасербицю.
Йому присудили 15 років тюрми, повідомила пресслужба прокуратури Житомирщини.
Як встановило слідство, 45-річний чоловік вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.
"Про подію дівчинка розповіла своїм однокласникам, які повідомили класного керівника. Після спілкування з шкільним психологом керівництво школи викликало правоохоронців", – йдеться у повідомленні.
Малинський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні пасербиці та у сексуальному насильстві щодо неї (частина 6 статті 152 та частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України.
Йому призначили 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи – так званого "реєстру педофілів".
Нагадаємо, раніше у Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку, заманивши її у під’їзд. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.