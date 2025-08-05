Завели у під’їзд для "продовження спілкування": у Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку

У Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 18-річний і 23-річний молодики на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром столиці.

Під приводом продовження спілкування дитину завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Підозрюваних, один з яких є громадянином іншої держави, затримали.

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Їхні дії кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України – вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Підозрюваним обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував двох малолітніх дівчат віком 8 та 12 років. Його можуть ув’язнити довічно.