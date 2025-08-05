Завели у під’їзд для "продовження спілкування": у Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку
У Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, 18-річний і 23-річний молодики на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром столиці.
Під приводом продовження спілкування дитину завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.
Підозрюваних, один з яких є громадянином іншої держави, затримали.
Їхні дії кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України – вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Підозрюваним обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував двох малолітніх дівчат віком 8 та 12 років. Його можуть ув’язнити довічно.