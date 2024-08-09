Слідство.Інфо: Донька помічника судді Господарського суду Києва отримала травму від пострілу в голову

У Броварах, що на Київщині, до лікарні доставили 12-річну дівчинку з пораненням голови. Під час обстеження лікарі виявили у голові дитини предмет, схожий на кулю.

Правоохоронці встановили, що дитину до лікарні привіз 40-річний батько – помічник судді Господарського суду Києва Сергій Швида, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

Інформацію про подію, що трапилася 23 липня 2024 року, в коментарі для "УП. Життя" підтвердила старша інспекторка з комунікації Броварського районного управління поліції Анжела Гарматко.

За її словами, про інцидент працівникам тамтешньої поліції повідомили співробітники медичного закладу, де перебувала дитина.

За інформацією, яку медичний заклад надав журналістам, дитина скаржилася на головний біль, мала відкриту рану голови та загальну слабкість.

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"Зі слів пацієнтки, вона травмувалася о 13 годині цього ж дня вдома, вистріливши з травматичної зброї гумовою кулею собі в голову.

При виконанні обстеження виявлено стороннє тіло в м’яких тканинах скроневої області справа", – йдеться у відповіді медичного закладу "Слідству.Інфо".

За даними журналістів, під час обстеження в дівчинки в голові виявили "схожий на кулю" предмет. Дитина ж кілька разів змінювала версію обставин, за яких отримала ушкодження.

"Перша її версія була такою, що вона гралася на скейтборді і впала. У процесі обстеження лікарів і рентгену було виявлено предмет, схожий на кулю.

Після цього дитина сказала, що вона гралася по вулиці, у своєму селі, де проживає, і в кущах знайшла предмет, схожий на пістолет. Вона ним гралася і натиснула на спусковий гачок", – прокоментувала випадок "Слідству.Інфо" головна спеціалістка відділу комунікацій ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко.

Як каже пресофіцерка, зброя, яка, ймовірно, стала причиною травми, була не вогнепальною, але станом на 9 серпня її не знайшли.

За словами Анжели Гарматко, наразі стан здоров’я дівчинки покращився, вона отримала необхідну медичну допомогу і перебуває вдома.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування, процесуальне керівництво над яким здійснює Броварська окружна прокуратура.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування, в межах якого вивчають усі факти події", – зазначила Анжела Гарматко.

Інші деталі інциденту, які вдалося встановити під час розслідування, поліціянтка відмовилася розголошувати, посилаючись на таємницю слідства.

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