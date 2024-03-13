Працювала на двох роботах, щоб лікувати тварин: що відомо про одну із загиблих в Кривому Розі
У Кривому Розі внаслідок російського обстрілу й падіння уламків ракети на житлову дев'ятиповерхівку 12 березня загинули 5 людей, ще понад 40 – дістали поранення.
Смертельне осколкове поранення отримала жителька будинку – Анжела Чувпило, яка в цей момент вигулювала собаку. Про це в коментарі "УП. Життя" розповіла знайома жінки з Києва Тетяна Єфіменко.
Попри те, що жінки мешкають в різних містах, їх об’єднує любов тварин.
Киянка веде свою групу у соціальній мережі, куди долучаються любителі чотирилапих з різних куточків України. Свого часу серед них була й Анжела – так жінки й познайомилися.
"Анжела була однією із найтактовніших та вдячних людей, яких я знала. Дуже любила життя, людей та своїх тваринок", – написала Тетяна у дописі, коли дізналася про загибель знайомої.
За словами жінки, у момент обстрілу Анжела разом із сином та онукою вигулювали собаку. Дитину встиг прикрити син Анжели, вони залишилися неушкодженими.
Анжела мала кота, собаку та кролика. Востаннє жінки переписувалися щодо лікування тварин – через хворобу лікарі пропонували Анжелі приспати її кота.
"Вона так його любила, що зі сльозами просила мене допомогти у лікуванні. За своїм котиком вона доглядала, наче за дитиною.
Працювала Анжела на двох роботах, бо потрібно було погасити борги у ветклініках, де вона лікувала тварин", – розповідає Тетяна.
В Анжели залишилися донька, син та онуки. А також її домашні улюбленці – кіт, собака та кролик.
Нині родина шукає прихисток для тварин, оскільки донька жінки має алергію.
"Анжела хворіла, через що в неї часто трусилися руки й було важко щось писати чи друкувати. Однак вона завжди намагалася комусь допомогти та залишити коментарі в нашій групі", – додала Тетяна.
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