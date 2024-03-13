Працювала на двох роботах, щоб лікувати тварин: що відомо про одну із загиблих в Кривому Розі

У Кривому Розі внаслідок російського обстрілу й падіння уламків ракети на житлову дев'ятиповерхівку 12 березня загинули 5 людей, ще понад 40 – дістали поранення.

Смертельне осколкове поранення отримала жителька будинку – Анжела Чувпило, яка в цей момент вигулювала собаку. Про це в коментарі "УП. Життя" розповіла знайома жінки з Києва Тетяна Єфіменко.

Попри те, що жінки мешкають в різних містах, їх об’єднує любов тварин.

Киянка веде свою групу у соціальній мережі, куди долучаються любителі чотирилапих з різних куточків України. Свого часу серед них була й Анжела – так жінки й познайомилися.

Місце падіння уламків ракети у Кривому Розі 12 березня Фото: Тетяна Єфіменко

"Анжела була однією із найтактовніших та вдячних людей, яких я знала. Дуже любила життя, людей та своїх тваринок", – написала Тетяна у дописі, коли дізналася про загибель знайомої.

За словами жінки, у момент обстрілу Анжела разом із сином та онукою вигулювали собаку. Дитину встиг прикрити син Анжели, вони залишилися неушкодженими.

Анжела мала кота, собаку та кролика. Востаннє жінки переписувалися щодо лікування тварин – через хворобу лікарі пропонували Анжелі приспати її кота.

Кіт Анжели Фото: Анжела Чувпило

"Вона так його любила, що зі сльозами просила мене допомогти у лікуванні. За своїм котиком вона доглядала, наче за дитиною.

Працювала Анжела на двох роботах, бо потрібно було погасити борги у ветклініках, де вона лікувала тварин", – розповідає Тетяна.

В Анжели залишилися донька, син та онуки. А також її домашні улюбленці – кіт, собака та кролик.

Нині родина шукає прихисток для тварин, оскільки донька жінки має алергію.

"Анжела хворіла, через що в неї часто трусилися руки й було важко щось писати чи друкувати. Однак вона завжди намагалася комусь допомогти та залишити коментарі в нашій групі", – додала Тетяна.

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