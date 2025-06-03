Великого зіткнення не буде? Вчені переглянули передбачення про майбутнє нашої галактики

Протягом останніх ста років астрономи вважали, що наша галактика Чумацький Шлях у майбутньому має зіткнутися зі своєю космічною "сусідкою" – Андромедою. Тепер науковці виявили, що ймовірність такої події не настільки неминуча, як припускали раніше.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Astronomy, пише CNN.

Від 1912 року астрономи передбачали, що приблизно через 4,5 мільярда років Чумацький Шлях зіткнеться зі своєю найбільшою "сусідкою" – Андромедою. Про це свідчило те, що ці системи зір та пилу рухаються назустріч одна одній зі швидкістю орієнтовано 100 кілометрів на секунду.

Однак Місцева група – частина Всесвіту, до якої входить Чумацький Шлях – включає десятки інших галактик. Науковці вирішили проаналізували, чи можуть вплинути вони на велике зіткнення, яке вважали неминучим.

Для цього вчені враховували гравітаційне тяжіння галактик Місцевої групи та провели 100 тисяч симуляцій. Вони виявили, що з імовірністю 50% Чумацький Шлях зіткнеться з Андромедою протягом наступних 10 мільярдів років. При цьому шанси цієї події в наступні чотири-п’ять мільярдів років дорівнюють близько 2%.

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"Ми досі думали, що це доля, яка чекає на нашу галактику Чумацький Шлях. Тепер ми знаємо, що є дуже велика ймовірність уникнути цього", – сказав співавтор дослідження Карлос Френк.

Чому велике зіткнення може не відбутися?

Науковці виявили, що значно менша за Чумацький Шлях галактика під назвою Велика Магелланова Хмара (ВМХ) має перпендикулярне до Андромеди гравітаційне тяжіння. Це надає йому достатньої сили, щоб змінити рух нашої галактики космосом і зменшити ймовірність великого зіткнення з Андромедою.

"ВМХ відтягує Чумацький Шлях від орбітальної площини та віддаляє його від Андромеди. Це не означає порятунок від злиття, але робить його трохи менш імовірним", – пояснив провідний автор дослідження Тілл Савала.

Вчені додали, що якщо Чумацький Шлях таки опиниться на шляху Андромеди, то це спричинить потужний сплеск зореутворення. Пізніше настане період інтенсивного випромінювання через вибух молодих зір та активність нової надмасивної чорної діри, яка зрештою має зупинити утворення нових світил.

"Через кілька мільярдів років будь-які сліди колишнього Чумацького Шляху та Андромеди зникнуть, а залишок буде безликою еліптичною галактикою", – додав Тілл Савала.

Автори роботи зауважують, що існує багато невідомих факторів, які ускладнюють прогнозування остаточної долі нашої галактики. Крім того, моделювання показало, що Чумацький Шлях має більший шанс зіткнутися з Великою Магеллановою Хмарою, ніж з Андромедою.

Також вчені кажуть, що більшу загрозу існуванню Землі становить Сонце, яке почне вмирати через п’ять мільярдів років. Тоді воно значно розшириться та поглине Меркурій, Венеру та потенційно нашу планету.

Зрештою астрономи вважають, що майбутнє Чумацького Шляху залишається "відкритим" питанням.

Раніше вчені випадково натрапили в нашій галактиці на таємничий об’єкт, який виділяє відразу два типи випромінювання. Така активність не характерна для жодного відомого космічного тіла.