"Щось незвичайне": вчені виявили в Чумацькому Шляху об’єкт, який виділяє два типи випромінювання

Науковці достеменно не знають, що це за незвичайний об'єкт

Під час дослідження космосу науковці випадково виявили таємничий об’єкт, який виділяє відразу два типи випромінювання – радіохвилі та рентгенівські промені.

Астрономи не впевнені, що це за тіло, оскільки через свою активність воно "не схоже на жодний відомий галактичний об’єкт".

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature, інформує CBC News.

Під час вивчення в космосі залишків наднової (зірки, що вибухнула), науковці натрапили на рентгенівське випромінювання. Воно надходило від так званого довгоперіодного радіоперехідного явища – рідкісного об’єкта, який протягом десятків хвилин циклічно передає радіосигнали.

Незвичайне космічне тіло в періоди найвищої активності кожні 44 хвилини випромінює хвилі. Астрономи відстежили, що гіперактивна фаза цього об’єкта, що отримав назву ASKAP J1832−091, могла тривати близько місяця.

РЕКЛАМА:

Рентгенівські промені та радіохвилі – два різні типи електромагнітного випромінювання. Їхній незвичайний збіг та інші дані змусили науковців описати ASKAP J1832−091 як космічне тіло, що "не схоже на жоден відомий галактичний об’єкт".

Воно розташоване за 15 тисяч світлових років від Землі – через цю відстань вчені не можуть встановити, чи пов’язаний він із залишками наднової.

За словами провідного автора дослідження Цзітенга Енді Вана з Університету Кертіна (Австралія), об’єкт розташований в області галактики, яка переповнена зірками, газом і пилом.

Науковець припускає, що ASKAP J1832−091 може бути сильно намагніченою мертвою зіркою – нейтронною або білим карликом. Водночас це може бути "щось незвичайне" та досі невідоме.

Астрономи не виключають, що схожих об'єктів у Всесвіті може бути більше.

"Хоча наше відкриття ще не розгадує таємницю того, що це за об'єкт, і може навіть поглибити її, їхнє вивчення наближає нас до двох можливостей.

Або ми відкриваємо щось зовсім нове, або бачимо відомий тип об'єкта, що випромінює радіо- та рентгенівські хвилі так, як ми ніколи раніше не фіксували", – пояснив вчений.

Раніше дослідники знайшли галактику, яка дуже схожа на Чумацький Шлях, але значно масивніша за нього.