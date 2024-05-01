Палеолітична дієта базувалася на м’ясі? Нове дослідження спростувало це твердження

Науковці спростували розповсюджену думку про те, що основу раціону мисливців-збирачів складало м’ясо. Вони виявили, що понад 15 тисяч років тому, ще до виникнення землеробства, люди харчувалися рослинною їжею.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Ecology & Evolution, повідомляють Arkeonews та The Telegraph.

Група вчених з Німеччини, Франції та Марокко проаналізувала зуби та кістки людей іберо-мавританської культури, знайдені в печері Тафоральт у Марокко. Їхній вік складає приблизно 15 тисяч років.

Дослідження засвідчило, що велику частину раціону (до 80%) цих мисливців-збирачів складали рослини середземноморських видів, які були в регіоні ще до виникнення землеробства. Це підтвердили й залишки жолудів, кедрових горіхів і диких бобів, знайдені на місці розкопок.

Людський зуб із печери Тафоральт Heiko Temming

"Загальноприйнято вважати, що палеолітична дієта була переважно м'ясною, а полювання відігравало центральну роль. Однак знахідки з печери Тафоральт пропонують детальніше розуміння, зі значною перевагою їстівних диких рослин", – зазначила співавторка дослідження Зінеб Мухтахід.

Крім того, науковці припустили, що рослинна їжа також входила до раціону немовлят і, можливо, її використовували для відлучення від грудей.

"Наші результати не лише дають уявлення про дієтичні практики доаграрних груп людей, але й підкреслюють складність людських стратегій виживання в різних регіонах. Розуміння цих закономірностей має вирішальне значення для розкриття ширшої історії еволюції людини", – пояснила Мухтахід.

Північна Африка є ключовим регіоном для вивчення еволюції людини та її розселення, кажуть учені. Наявність інструменту, який дозволить глибше дослідити раціон людей у цьому регіоні, дасть цінну інформацію про особливості харчування людини та її пристосованість до різних умов існування.

Нагадаємо, науковці виявили, що динозаври своєю поведінкою були схожі на рептилій.